jaisalmer: अंत्योदय श्रेणी पहुंचे 66 परिवार जांच के घेरे में, दस्तावेज नहीं मिले

जैसलमेर. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अत्यंत गरीब परिवारों के लिए निर्धारित अंत्योदय श्रेणी का लाभ लेने वाले 66 परिवार अब जिला रसद विभाग की जांच के दायरे में हैं। जांच में इन परिवारों के राशनकार्ड तो मिले, लेकिन अंत्योदय श्रेणी में चयन से संबंधित वैध दस्तावेज आवेदन के साथ उपलब्ध नहीं पाए गए। विभाग ने संबंधित परिवारों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ राशनकार्ड पहले बीपीएल और एपीएल श्रेणी में थे। बाद में उन्हें ई-मित्र के जरिए अंत्योदय श्रेणी में परिवर्तित किया गया। अब विभाग इस श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया और उसके आधार की भी जांच कर रहा है।