jaisalmer: परिजनों के सहारे कई बुजुर्ग मतदान केंद्र पहुंचे, चेहरे पर दिखा उत्साह

78 वर्षीय हरिसिंह को उनका बेटा मतदान केंद्र तक लेकर पहुंचा। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि जब तक शरीर साथ देता है, वोट डालने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उनके लिए मतदान रोजमर्रा के काम से पहले पूरा किया जाने वाला जरूरी काम था। 82 वर्षीय जमनादेवी परिवार के सदस्यों के साथ मतदान केंद्र पहुंचीं। चलने में परेशानी होने पर परिजनों ने उन्हें सहारा दिया। मतदान के बाद उनके चेहरे पर संतोष नजर आया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने सुबह ही मतदान करने की इच्छा जताई थी। कई मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग मतदाताओं के साथ उनके पोते-पोतियां और छोटे बच्चे भी पहुंचे। बच्चे मतदान केंद्र के बाहर खड़े होकर परिवार के बुजुर्गों को वोट डालते देखते रहे। यह दृश्य लोकतंत्र की प्रक्रिया को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता नजर आया। 75 वर्षीय भंवरलाल ने कहा कि चुनाव में पसंद अलग हो सकती है, लेकिन मतदान करना जरूरी है। उनके साथ पहुंचे युवा परिजन भी उन्हें बूथ तक लेकर गए। बुजुर्ग मतदाता का यह उत्साह आसपास खड़े युवाओं के लिए भी प्रेरक दृश्य बना। दोपहर में गर्मी बढ़ने के बाद मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों की आवाजाही अपेक्षाकृत कम हुई, लेकिन सुबह के समय कई केंद्रों पर उन्होंने पहले मतदान को प्राथमिकता दी। कुछ परिवारों ने बुजुर्गों को गर्मी से बचाने के लिए सुबह ही घर से निकालकर मतदान कराया।