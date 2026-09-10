jaisamer: रामदेवरा मेले में रेलवे ने बढ़ाई सुविधा-सुरक्षा, लिया जायजा

रामदेवरा. बाबा रामदेव के भादवा मेले में देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर रेलवे ने स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। गुरुवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी तथा उत्तर पश्चिम रेलवे के महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ज्योति कुमार सतीजा ने रामदेवरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर मेला व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने स्टेशन के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को आवागमन, टिकट, पेयजल, बैठने, चिकित्सा और सुरक्षा से जुड़ी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। डीआरएम त्रिपाठी ने वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ प्लेटफॉर्म और यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर मौजूद श्रद्धालुओं से सीधे बातचीत कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। यात्रियों ने रेलवे की ओर से उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं के प्रति संतुष्टि जताई। मेले में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रामदेवरा स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट विंडो और स्टाफ लगाया है।