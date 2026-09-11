jaisalmer: एक-एक वोट के लिए जद्दोजहद, अब 74 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद

पोकरण. नगरपालिका के 25 पार्षदों के लिए शुक्रवार को सभी वार्डों में स्थापित 26 मतदान केन्द्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। इसी के साथ ही पार्षद के लिए 74 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। कस्बे में शुक्रवार को सुबह से ही मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा था। अधिकांश मतदान केन्द्रों पर सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही मतदाताओं की भीड़ उमडऩे लगी थी और कई मतदान केन्द्रों पर दोपहर एक बजे तक 50 से 60 और तीन बजे तक 80 प्रतिशत से ऊपर मतदान हो चुका था। मतदान को लेकर लोगों में इस बार उत्साह देखने को मिला। सभी पार्टियों व निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थक मतदाताओं को मनुहार कर लाने व मतदान करवाने में जुटे हुए थे।