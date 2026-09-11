jaisalmer: पुलिस पर बदसलूकी का आरोप, आधे घंटे तक दिया धरना

पोकरण. कस्बे के मंगलपुरा विद्यालय में स्थित मतदान केन्द्र पर उस समय हंगामे की स्थिति हो गई, जब एक पुलिसकर्मी ने शिक्षाविद् को धक्का दे दिया। शिक्षाविद् विष्णुकुमार छंगाणी मंगलवार को दोपहर बाद यहां मतदान के लिए आए। इस दौरान यहां खासी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को दूर हटाने के दौरान एक पुलिसकर्मी ने उन्हें धक्का दे दिया। जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी की। जिसके बाद पुलिस ने लोगों को मतदान केन्द्र से दूर करने का प्रयास किया तो गुस्साए लोग धरने पर बैठ गए।