jaisalmer: जैसलमेर में 42 दिन बाद पारा 40 डिग्री पार

रामगढ़ . क्षेत्र में बीते 24 घंटे के दौरान दो अलग-अलग स्थानों पर किंग कोबरा दिखाई देने से लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम के हरिसिंह राघवा ने दोनों सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार राघवा गांव में देर रात करीब ढाई बजे एक घर में किंग कोबरा घुस गया। सांप को घर में देखकर परिवार के लोग घबरा गए और तत्काल रेस्क्यू टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंचे हरिसिंह ने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू कर कोबरा को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं, दूसरा किंग कोबरा रामगढ़ जैसलमेर सड़क मार्ग पर स्थित सूरज रेस्टोरेंट के पास मलबे में छिपा हुआ मिला। सूचना पर हरिसिंह ने काफी सावधानी के साथ मलबे के बीच से कोबरा को बाहर निकाला। दोनों किंग कोबरा का सफलतापूर्वक रेस्क्यू करने के बाद उन्हें सुरक्षित प्राकृतिक अवास यानी जंगल में छोड़ दिया गया। हरिसिंह राघवा ने लोगों से अपील की कि घर या आसपास कोई सांप दिखाई देने पर उसे मारने के बजाय तत्काल विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम को सूचना दें। वन्यजीव भी हमारे पर्यावरण का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।