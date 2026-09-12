jaisalmer: 69 वार्डों के फैसले तय करेंगे सत्ता समीकरण, जैसलमेर में 23 का आंकड़ा तय करेगा बोर्ड

जैसलमेर. शहरों में चुनाव खत्म होते ही आम मतदाता की भूमिका फिलहाल थम गई है, लेकिन राजनीतिक दलों का काम अब शुरू हुआ है। 9 और 11 सितंबर को हुए मतदान के बाद जैसलमेर के 44 और पोकरण के 25 वार्डों की ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में हैं। फैसला 14 सितंबर को खुलेगा, लेकिन दोनों प्रमुख दलों के कार्यालयों और राजनीतिक खेमों में कैलकुलेटर पहले ही चलने लगे हैं। अब सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि किसके पास बोर्ड बनाने लायक संख्या आएगी? कौन बहुमत से कितने कदम दूर रहेगा? कौन से वार्ड सत्ता का अंतर तय करेंगे? और अगर आंकड़ा अधूरा रहा तो निर्दलीय व बागी पार्षद किस तरफ जाएंगे?