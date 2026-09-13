jaisalmer: 100 रुपए किलो में बिकना था 600 किलो संदिग्ध मावा

लाठी. क्षेत्र के भादरिया गांव के समीप फील्ड गोलीबारी रेंज में स्थित ऐतिहासिक भूरा बाबा मंदिर में शनिवार रात जागरण और रविवार सुबह पूजा-अर्चना एवं मेले का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में लाठी सहित आसपास के गांवह/वें से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने भूरा बाबा के दर्शन कर क्षेत्र में अमन-चैन व खुशहाली की कामना की। गौरतलब है कि वर्षों पुराना कैरू गांव अब गैर आबाद हो चुका है, जहां यह ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। मंदिर के समीप एक प्राचीन गुफा है, मान्यता है कि संत भूरा बाबा ने करीब 600 वर्ष पूर्व इसी गुफा में तपस्या की थी। तभी से यहां शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जागरण और द्वितीया को मेले की परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा के तहत शनिवार रात मंदिर परिसर में जागरण हुआ। क्षेत्र के प्रसिद्ध भजन गायकों ने भजनों की प्रस्तुतियां दीं, जिससे श्रद्धालु देर रात तक भक्तिरस में डूबे रहे। लाठी, भादरिया, छायण, अजासर, ताड़ाना, घंटियाली, सत्याया सहित कई गांवह/वें से श्रद्धालु पहुंचे। रविवार सुबह पुजारी माणक भारती के सानिध्य में विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद मेले का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह करीब 10 बजे आरती के बाद प्रसादी वितरण किया गया। इस अवसर पर मोतीसिंह देवड़ा सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।