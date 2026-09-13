jaisalmer: मंगला आरती के साथ शुरू हुआ बाबा रामदेव का 642वां भादवा मेला, 3-4 किमी लंबी कतारों में उमड़े श्रद्धालु

नाचना @ पत्रिका. केरू गांव भादरिया-ताड़ाना के बीच स्थित भूरा बाबा केरू गुफा धाम में शनिवार रात श्रद्धा और भक्ति का नजारा देखने को मिला। यहां जागरण एवं धार्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों सहित दूर-दराज के क्षेत्रों से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। भूरा बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। जागरण में देर रात तक भजन-कीर्तन का दौर चलता रहा। भक्ति गीतों से पूरा गुफा परिसर गूंज उठा और श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए। महिलाओं और मातृशक्ति की भी बड़ी संख्या में भागीदारी रही। वहीं युवकों ने आयोजन की व्यवस्थाओं में सक्रिय सहयोग करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई। दूर-दराज के गांवों से भादरिया, दिधू, ताड़ाना, सत्याया, नाचना, घंटियाली, अजासर, आसकंद्रा, चांदसर, छायन, बाधासर, बारू, सोढाकोर, डेलासर, लाठी, चांधन, सनावड़ा और खींवसर सहित अनेक गांवह/वें से श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भूरा बाबा के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम पुजारी मानक भारती, ताड़ाना के सान्निध्य में आयोजित हुआ। आयोजन में ग्रामीणों, युवकों, मातृशक्ति एवं श्रद्धालुओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। जागरण के बाद रविवार को महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।