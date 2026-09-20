जयपुर में स्पा की आड़ में चल रहा अनैतिक गतिविधियों का खेल, गाइडलाइन बेअसर, अब तक 59 विदेशी महिलाएं पकड़ी गईं

पुलिस की इस वर्ष की कार्रवाई में अब तक 59 विदेशी महिलाएं पकड़ी जा चुकी हैं। इनमें से 52 विदेशी युवतियों को उनके देश वापस भेजा जा चुका है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) और विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) की कार्रवाई में सामने आए मामलों में स्पा सेंटरों में युवतियों से अनैतिक गतिविधियां करवाए जाने की पुष्टि की गई। विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों में वीजा और पंजीकरण नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की गई। यहां तक की नेपाल के रास्ते भारत में इनकी घुसपैठ करवाई जा रही है।