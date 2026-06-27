Bhilwara Crime: घर में घुसकर बदमाशों ने पति-पत्नी को बंधक बनाकर की चोरी, घायल होने पर मरहम-पट्टी करके दवाई भी दी

बदमाशों ने शर्मा की पत्नी के कानों के टॉप्स, पायजेब और गले में पहनी रामनामी उतरवा ली। वहीं शर्मा की जेब से 200 रुपए भी निकाल लिए। परिवार के अनुसार दो बदमाश दंपती को पकड़कर बैठाए रहे, जबकि अन्य बदमाशों ने घर के दोनों कमरों की तलाशी ली। इस दौरान घायल शर्मा को बदमाशों ने पानी पिलाया, दर्द की दवा दी और सिर पर खून देख मरहम-पट्टी भी की। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद परिवार दहशत में है।