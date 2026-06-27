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Bhilwara Crime: घर में घुसकर बदमाशों ने पति-पत्नी को बंधक बनाकर की चोरी, घायल होने पर मरहम-पट्टी करके दवाई भी दी

भीलवाड़ा में बदमाशों ने घर में घुसकर पति-पत्नी को बंधक बना लिया और लूटपाट की। इस दौरान आरोपी ने घायल को दवा और पानी भी दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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भीलवाड़ा

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Akshita Deora

Jun 27, 2026

Bhilwara Crime

जांच करती पुलिस का फोटो: पत्रिका

Bhilwara Robbery After Hostage Couple: भीलवाड़ा के लाडपुरा क्षेत्र के अमरतिया गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक किसान के मकान में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने मकान मालिक पर लकड़ी से हमला कर घायल कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि वारदात के दौरान बदमाशों ने घायल को दर्द की गोली दी, पानी पिलाया और उसके सिर पर पट्टी भी बांधी।

जानकारी के अनुसार सोपुरा मार्ग स्थित खेत पर बने शांतिलाल शर्मा के मकान में देर रात बदमाश घुस आए। आहट होने पर शर्मा के जागने पर बदमाशों ने लकड़ी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया तथा उनका मोबाइल फोन छीन लिया। बाद में मोबाइल को कुछ दूरी पर खेत में फेंककर फरार हो गए।

घायल को दवा देकर पिलाया पानी, मरहम-पट्टी भी की

बदमाशों ने शर्मा की पत्नी के कानों के टॉप्स, पायजेब और गले में पहनी रामनामी उतरवा ली। वहीं शर्मा की जेब से 200 रुपए भी निकाल लिए। परिवार के अनुसार दो बदमाश दंपती को पकड़कर बैठाए रहे, जबकि अन्य बदमाशों ने घर के दोनों कमरों की तलाशी ली। इस दौरान घायल शर्मा को बदमाशों ने पानी पिलाया, दर्द की दवा दी और सिर पर खून देख मरहम-पट्टी भी की। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद परिवार दहशत में है।

सूचना मिलने पर मांडलगढ़ थाना से एएसआई रामलाल एवं लाडपुरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर आसपास के क्षेत्र में संदिग्ध लोगों के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। गत दिनों 19 जून को भी श्यामगढ़ में भी मारपीठ कर रामनामी ले गए थे। ग्रामीणों ने घटना पर रोष जताते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।

अड़सीपुरा में दो घरों से चार लाख के जेवर, नकदी चोरी

वहीं भीलवाड़ा के गेंदलिया क्षेत्र के निकटवर्ती अड़सीपुरा गांव में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दो मकानों से चांदी, सोना और नकदी सहित चार लाख रुपए का सामान चुरा लिया। सूचना पर बडलियास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। अड़सीपुरा निवासी दुर्गेश सेन ने बताया कि परिवार बरामदे में सो रहा था। चोर बाथरूम की दीवार तोड़कर घर में घुसे। इसके बाद एक बक्से का ताला तोड़कर उसे उठा ले गए।

पास के विद्यालय के बरामदे में बक्से को खोलकर उसमें रखे पैंतालीस हजार नकद, दो तोले सोने की रामनामी, मांदलिया, नथ और आधा किलो चांदी की दो जोड़ी पायल चुरा लीं। इसी रात चोरों ने गांव में दशरथ सिंह के मकान में भी सेंध लगाई और तीन हजार नकद सहित जेवरात चुरा लिए। ग्रामीणों ने पुलिस गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और घटना से आक्रोशित हैं। बडलियास थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है।

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Published on:

27 Jun 2026 09:49 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Bhilwara Crime: घर में घुसकर बदमाशों ने पति-पत्नी को बंधक बनाकर की चोरी, घायल होने पर मरहम-पट्टी करके दवाई भी दी

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