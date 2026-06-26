Bhilwara: घर में ताकझांक कर वीडियो बनाते युवक को टोका, तो यूनेस्को के स्टेट को-ऑर्डिनेटर को पीटा

घटनाक्रम के अनुसार, गोपाल लाल माली हमेशा की तरह भोजन करने के लिए अपने घर आए थे। इस दौरान उनकी नजर पड़ोस में रहने वाले अंकुर जैन पर पड़ी, जो अपने मोबाइल से माली के घर और बालकनी की तरफ तांक-झांक करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। उस वक्त बालकनी में घर की महिलाएं भी मौजूद थीं। अपनी निजता का उल्लंघन होते देख माली ने बाहर आकर अंकुर से वीडियो बनाने की वजह पूछी और इस हरकत का विरोध किया तो बात बढ़ गई।