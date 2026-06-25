लखनऊ अग्निकांड के बाद भीलवाड़ा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नियमों की अनदेखी पर 3 कोचिंग और रेस्टोरेंट समेत 7 संस्थान सीज

Bhilwara Coaching Centers Sealed: भीलवाड़ा: दिल्ली और लखनऊ अग्निकांड की भीषण विभीषिका और उसमें गई मासूम जानों की दर्दनाक घटनाओं के बाद अब स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इन हादसों से कड़ा सबक लेते हुए भीलवाड़ा नगर निगम इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शहर में बिना पुख्ता अग्निशमन इंतजामों और नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से चल रहे व्यावसायिक संस्थानों के खिलाफ निगम ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में लगातार दूसरे दिन भीलवाड़ा के दमकल दस्ते ने फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर कड़ा प्रहार किया।