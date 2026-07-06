Hanuman Beniwal : ‘क्या बालोतरा कलक्टर, राजस्थान सरकार से बड़े हो गए हैं?’, RLP सांसद ने PMO तक पहुंचाई ‘शिकायत’

सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट की शुरुआत सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को संबोधित करते हुए की है। उन्होंने लिखा, "राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री से यह पूछना चाहती है कि पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा के दौरान तकनीकी खराबी के कारण माइक बंद होने जैसी छोटी घटना पर सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक महिला आईएएस (IAS) अधिकारी को एपीओ कर दिया था। लेकिन इसके विपरीत, पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने से ठीक 1 दिन पहले इतनी भीषण आग लग गई, तब जिले के प्रशासनिक मुखिया होने के नाते बालोतरा के जिला कलक्टर की न तो कोई जवाबदेही तय की गई और न ही उन्हें पद से हटाया गया। आखिर सरकार का ऐसा दोहरा रवैया क्यों है?"