राजस्थान में PM मोदी के कार्यक्रम ने बनाया अनूठा रिकॉर्ड, बिना पचपदरा पहुंचे 53 लाख से ज्यादा लोग हुए वर्चुअल कनेक्ट

राजस्थान के विकास इतिहास में 5 जुलाई 2026 का दिन एक ऐतिहासिक और गौरवशाली अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरुधरा की प्रगति को एक नई रफ्तार देने के लिए 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपये की विशाल विकास परियोजनाओं की अभूतपूर्व सौगात दी। अब ये पचपदरा में आयोजित 'राजस्थान रिफाइनरी उद्घाटन समारोह' केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर सही मायनों में पूरे प्रदेश के लिए जनसहभागिता का एक विशाल उत्सव बन गया। राजस्थान सरकार का दावा है कि इस ऐतिहासिक पल के मौके पर पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री के प्रति ऐसा जबरदस्त डिजिटल उत्साह देखा गया, जिसके कारण रिकॉर्ड 53 लाख से अधिक प्रदेशवासी अलग-अलग सुदूर गांवों और शहरों से वर्चुअल माध्यम से सीधे इस मुख्य समारोह के साक्षी बने और डिजिटल कनेक्टिविटी का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया।