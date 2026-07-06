पुणे की सिया से भी ‘खतरनाक’ हैं राजस्थान की ये 5 महिलाएं, किसी ने पति के शव को बाथरूम में गाड़ा तो किसी ने नीले ड्रम में छिपाया

भरतपुर के रंजीत नगर निवासी सुरेंद्र कुमार शर्मा की यूपी के आगरा में पत्नी रूबी ने हत्या कर दी और शव को बाथरूम में दफना दिया। ये मामला करीब 45 दिन पुराना है। लेकिन, खुलासा 3 जुलाई को हुआ। जब रूबी ने मृतक के भाई अनिल शर्मा को बताया कि उसने सुरेंद्र को मारकर बाथरूम में दफना दिया है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम की फर्श तुड़वाकर सुरेंद्र के कंकाल को बाहर निकाला। पूछताछ में आरोपी रूबी ने बताया कि था कि 16 मई को पति ने भरतपुर में मामा के घर हंगामा किया था, जिस पर मामा के परिवार ने उसकी पिटाई कर दी थी। इसके बाद उसने मेरे साथ मारपीट की थी। फिर दबाव बनाया​ कि वो मामा के घर जाकर पति के गायब होने का नाटक करें। लेकिन, मामा के घर पहुंची तो उसे भगा दिया। इसके बाद पति ने फिर मारपीट की। इसी का बदला लेने के लिए पति की हत्या का प्लान बनाया। 18 मई की रात खीर में नींद की गोलियां मिलाकर पत्नी को खिला दी और फिर गला घोटकर हत्या कर दी। अगले दिन सुबह शव को बाथरूम के अंदर गड्ढा खोदकर दफना दिया था।