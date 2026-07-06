Jaipur Rain Impact: स्कूल के ठीक सामने धंसी सड़क, मंडराया बड़े हादसे का खतरा, बारिश ने फिर खोली ड्रेनेज सिस्टम की पोल

राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार देर रात से शुरू हुआ झमाझम बारिश का दौर सोमवार की सुबह तक लगातार जारी रहा, जिससे पूरे शहर का मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन नगर निगम और जेडीए के ड्रेनेज सिस्टम के दावों की एक बार फिर पोल खुल गई है। मानसून की इस मूसलाधार बारिश के कारण जयपुर के अधिकांश इलाकों में मुख्य सड़कें और गलियां पूरी तरह जलमग्न हो गईं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात गुर्जर की थड़ी इलाके से सामने आए। यहां के शांति नगर रोड पर भारी कटाव आने की वजह से मुख्य सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे वहां एक बेहद गहरा और खतरनाक गड्ढा बन गया है। इस घटना ने स्थानीय निवासियों और सुबह-सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले माता-पिता के बीच भारी परेशानी पैदा कर दी है।