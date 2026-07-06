जयपुर में 8 लोगों की मौत के 26 दिन बाद UP में दबोचा मुख्य आरोपी, दिल्ली-गाजियाबाद से मंगाता था विस्फोटक

जयपुर। खोह नागोरियान के करीम नगर तलाई में अवैध पटाखा फैक्टरी में भीषण विस्फोट में आग लगने से 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी फिरोज को गाजियाबाद (उप्र) से पकड़ा। पटाखा फैक्टरी में काम आने वाली विस्फोटक सामग्री का कच्चा माल दिल्ली-यूपी से मंगाया जाता था जबकि आठ लोगों की जान ले चुकी फैक्टरी से जुड़े हिस्ट्रीशीटर कयूम खान को सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की गई है। पुलिस का मानना है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ में अवैध विस्फोटक कारोबार के नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।