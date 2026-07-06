Jaipur: मम्मी सॉरी लिखकर दोस्त के अंतिम संस्कार से लौटी BA की छात्रा ने दे दी जान, युवक की मौत के बाद से सदमे में थी

घटना स्थल की तलाशी के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इस सुसाइड नोट में छात्रा ने अपनी मां से 'मम्मी सॉरी' लिखकर माफी मांगी है। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच के लिए सुरक्षित रख लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। छात्रा के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और सोशल कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पूरे इलाके में घटना को लेकर शोक का माहौल है और परिजन गहरे सदमे में हैं।