सेब की मिठास में छिपे जीवन के अनमोल सबक

हितांशी चौबीसा, उम्र: 9 वर्ष

एक दिन रवि और रानी अपने स्कूल की पिकनिक पर एक सुंदर सेबों के बगीचे में गए। चारों ओर हरे-भरे पेड़ थे और उन पर लाल-लाल सेब लगे हुए थे। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। बगीचे के माली ने उन्हें बताया कि बिना अनुमति के फल नहीं तोड़ने चाहिए। उसने प्यार से दोनों को कुछ पके हुए सेब तोड़कर दिए। रवि ने एक सेब अपनी टोकरी में रखा और दूसरा रानी को दे दिया। रानी मुस्कुराकर बोली, "धन्यवाद! हम इन्हें मिल-बांटकर खाएंगे।" दोनों बच्चों ने पेड़ों की सुंदरता का आनंद लिया और बगीचे को साफ रखने का संकल्प लिया। उन्होंने जमीन पर गिरे हुए कागज उठाकर कूड़ेदान में डाले। माली उनकी अच्छी आदत देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, "जो बच्चे प्रकृति का सम्मान करते हैं, प्रकृति भी उन्हें खुशियां देती है।" घर लौटते समय रवि और रानी ने सोचा कि वे अपने घर में भी एक फलदार पौधा लगाएंगे। उन्होंने अपने माता-पिता से पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का वादा किया। उस दिन दोनों ने समझा कि पेड़ हमें फल, छाया और स्वच्छ हवा देते हैं, इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। वे खुशी-खुशी अपने घर लौटे और अपने दोस्तों…