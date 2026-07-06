‘देश का खाते हैं तो देश का गाना भी पड़ेगा’, UCC पर राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया का बयान, राहुल-गहलोत पर भी साधा निशाना

पूनिया ने आगे कहा कि इस देश में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को सड़क पर चलने से लेकर चुनाव लड़ने तक की सभी सहूलियतें इज्जत के साथ मिलती हैं। जो लोग भारत में जन्मे हैं, जो भारत पुत्र कहलाते हैं और जिन्हें घुसपैठिया नहीं कहा जा सकता, उन सभी के लिए कानून समान होना चाहिए। भारत के भू-भाग पर किसी भी तरह की कानूनी भिन्नता नहीं होनी चाहिए और इसका सभी को पालन करना चाहिए, क्योंकि यही विकसित भारत का सपना है।