डराने लगे राजस्थान के सड़क हादसे, हर 44 मिनट में एक मौत, जानिए रोज कितने लोगों की जा रही जान

राजस्थान में सबसे अधिक सड़क हादसे बड़े शहरों और अधिक यातायात वाले जिलों में दर्ज हुए। पुलिस का जयपुर पश्चिम जिला 846 दुर्घटनाओं के साथ अव्वल है । इसके बाद जयपुर पूर्व में 749, उदयपुर में 581, जयपुर दक्षिण में 535 और सीकर में 482 हादसे हुए। इस अवधि में सबसे कम सड़क हादसे जैसलमेर में 65, खैरथल-तिजारा में 87, फलौदी में 91, भिवाड़ी में 96 और सलूम्बर 99 में दर्ज हुए। इस अवधि में बारां में सड़क हादसे 210 से घटकर 182 और मौतें 115 से घटकर 91 हो गईं। वहीं झालावाड़, कोटा शहर, भीलवाड़ा और पाली जैसे जिलों में दुर्घटनाओं या मौतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई।