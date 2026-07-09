राजस्थान में नहीं रहना चाहती थी बिहार से शादी करके आई युवती, 6 युवक कार में ले जा रहे थे साथ, पुलिस ने किया गिरफ्तार

थानाधिकारी लोकेश कुमार मीणा ने बताया कि अकलेरा थाना क्षेत्र के मदनपुरिया गांव में करीब एक महीने पूर्व बिहार निवासी युवती का विवाह हुआ था। पुलिस के अनुसार युवती राजस्थान में नहीं रहना चाहती थी। उसने अपने परिचितों को फोन कर बुलाया जिसके बाद जयपुर और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले विकास सैनी, कृष्णा जांगिड़, अभिषेक जांगिड़, कुशाल सिंह, लक्ष्मण जांगिड़ और अजय जांगिड़ मंगलवार को कार लेकर गांव पहुंचे। आरोप है कि सभी युवती को उसके पीहर और ससुराल पक्ष को बिना सूचना दिए अपने साथ लेकर रवाना हो गए।