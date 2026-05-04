Rajasthan: मुख्यमंत्री जन आवास योजना और 3081 भूखंडों की आवंटन लॉटरी में घोटाला, UIT सचिव पर गिरी गाज; मचा हड़कंप

न्यासकर्मियों की गड़बड़ी पर 80 हजार आवेदकों के सपनों पर पानी फिर गया था। इससे सरकार की काफी किरकिरी हुई। इन दोनों गड़बड़झाले में शामिल रहे नगर विकास न्यास के अधिकारी और कर्मचारियों में न्यास सचिव पर कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि इन पर भी गाज गिर सकती है। न्यास की ओर से दोनों मामलों में हुए घोटाले को राजस्थान पत्रिका ने मुद्दा बनाया था। श्रृंखलाबद्ध खबरों का प्रकाशन कर मामले को उजागर किया। पत्रिका की खबर पर सरकार ने एक्शन लिया है।