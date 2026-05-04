एनजीटी के आदेश पर एक्शन: खारी नदी के मामले में 7 को होगा संयुक्त निरीक्षण

आदेश के अनुसार फूलिया क्षेत्र के खारी व मानसी नदी में विवादित स्थल की तथ्यात्मक स्थिति को जांचने के लिए समिति का संयुक्त दौरा 7 मई को तय किया गया है। इसके लिए खनिज अभियंता को एडीएम कार्यालय शाहपुरा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, ताकि सुचारू रूप से स्थल का दौरा किया जा सके और एनजीटी को सौंपने के लिए अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा सके। इस निरीक्षण को पुख्ता बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी महेश कुमार सिंह को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रकरण से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संयुक्त निरीक्षण के दौरान टीम के साथ मौजूद रहें। उल्लेखनीय है कि फूलियाकलां स्थित बजरी की लीज को लेकर पहले ही मामला हो चुका है। अवैध खनन व परिवहन को लेकर सीबीआई तक इसकी जाच कर चुकी है।