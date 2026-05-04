परिणाम की ‘बुलेट ट्रेन’, मार्कशीट की ‘बैलगाड़ी’: नतीजे आए महीना बीता, स्कूलों से नदारद अंकतालिकाएं

मार्कशीट विद्यालयों में नहीं पहुंचने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी छात्र-छात्राओं को उठानी पड़ रही है। परिणाम तो पता चल गया है, लेकिन अपने ही दस्तावेजों के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। अगली कक्षाओं में स्थायी प्रवेश या अन्यत्र दाखिले के लिए मूल अंकतालिका की आवश्यकता होती है। इंटरनेट से निकाली गई अंकतालिका की प्रति हर जगह प्रमाणित नहीं मानी जाती, इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में असमंजस का माहौल है। हालांकि इंटरनेट से निकाली गई अंकतालिका से अगली क्लास में प्रवेश या टीसी काटी जा रही है।