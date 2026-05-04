शिक्षामंत्री और संघ आमने-सामने: छुट्टियां घटाने पर भड़के शिक्षक

प्रदेश के शिक्षा विभाग में शिविरा पंचांग 2026-27 में किए गए बदलावों ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर सीधा और तीखा हमला बोलते हुए उन्हें शिक्षक विरोधी मानसिकता वाला करार दिया है। राजस्थान शिक्षक संघ ने ग्रीष्मावकाश में 10 दिन की कटौती और संस्था प्रधान के अधिकारों में कमी किए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संघ के मुख्य संरक्षक एवं प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम शर्मा ने शिक्षामंत्री मदन दिलावर को एक पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने विभाग के हालिया आदेशों की कड़ी आलोचना की है।