42 डिग्री की तपन में ‘नीट’ : अंदर डॉक्टर बनने की जद्दोजहद, बाहर अभिभावकों की ‘अग्निपरीक्षा’

देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट यूजी- 2026) रविवार को तपती धूप और कड़े पहरे के बीच संपन्न हो गई। भीलवाड़ा के पांच केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में जहां भविष्य के डॉक्टरों ने बंद कमरों में कठिन सवालों से जंग लड़ी, वहीं परीक्षा केंद्रों के बाहर उनके अभिभावक 42 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच धैर्य की परीक्षा देते नजर आए। राजेंद्र मार्ग स्कूल सहित शहर के सभी पांचों परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम रहे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक आयोजित की गई, लेकिन केंद्रों पर सुबह 11 बजे से ही परीक्षार्थियों की सघन चेकिंग का दौर शुरू हो गया था।