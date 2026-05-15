परियों की जादुई दुनिया : सपने, दोस्ती और सीख की अनोखी कहानियां

नाम: गर्वित पनेरी | उम्र: 08 वर्ष

मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक खिड़की से एक चमकती हुई परी अंदर आई और मुझे अपने साथ आसमान में ले गई। हम उड़ते-उड़ते बादलों के पार पहुंच गए। वहां की दुनिया बहुत सुंदर थी! हर तरफ रंग-बिरंगी परियां उड़ रही थीं। सबने मिलकर मेरा स्वागत किया। परियों ने मुझे मीठी टॉफी और फल खिलाए। हमने वहां अलग-अलग खेल खेले और ऊंचे आसमान में झूला झूला। तभी मां ने मुझे जगाया और मेरा प्यारा सपना टूट गया।

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