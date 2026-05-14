14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Ramjal Setu Link Project: केंद्र से राजस्थान को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, 17 जिलों की बदल जाएगी तस्वीर

Rajasthan Water Project: रामजल सेतु लिंक परियोजना को केंद्र से वित्तीय स्वीकृति दिलाने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 89 हजार करोड़ रुपए है। राज्य सरकार इस परियोजना के लिए केंद्र से 90 प्रतिशत फंडिंग की मांग कर रही है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

May 14, 2026

Ramjal Setu Link Project

रामजल सेतु लिंक परियोजना। Photo: AI-generated

जयपुर। राजस्थान की महत्वाकांक्षी रामजल सेतु लिंक परियोजना को केंद्र से वित्तीय स्वीकृति दिलाने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने परियोजना को लेकर पीआईबी (पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड) नोट तैयार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार यह पीआइबी नोट संभवतया केंद्र सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 89 हजार करोड़ रुपए है। भजनलाल सरकार इस परियोजना के लिए केंद्र से 90 प्रतिशत फंडिंग की मांग कर रही है।

राजस्थान की राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पीकेसी ईआरसीपी) को मध्यप्रदेश-यूपी की केन बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज पर फंडिंग मिलेगी। इसी आधार पर 90 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार स्तर पर वहन करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि इस परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल, सिंचाई व उद्योगों के लिए पानी मिलेगा।

...तो केन-बेतवा की तर्ज पर फंडिंग

राजस्थान की राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पीकेसी ईआरसीपी) को मध्यप्रदेश-यूपी की केन बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज पर फंडिंग मिलेगी। इसी आधार पर 90 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार स्तर पर वहन करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

दाेनों परियोजना में समानता

नदी जोड़ो अभियान (इंटरलिकिंग) से जोड़ा गया है। केन-बेतवा में दो राज्य मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश जुड़े हैं। इसी तरह राम जल सेतु लिंक परियोजना में राजस्थान और मध्यप्रदेश शामिल हैं। पानी का ट्रांसफर सिस्टम लगभग एक समान है। इसमें पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक इकाईयों को सप्लाई किया जाएगा।

पहले फेज का काम 17 प्रतिशत पूरा

राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम तीन चरणों में पूरा होगा। प्रोजेक्ट के पहले चरण में 17 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। नवनेरा बैराज व ईसरदा बांध का निर्माण पूरा हो गया है। चंबल नदी पर चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण करवाया जा रहा है। पहले फेज में 10 हजार करोड़ के वर्क ऑर्डर पूर्व सरकार के समय दिए गए थे। दूसरे फेज में 16 हजार करोड़ का बजट रखा गया है। केंद्र से फंडिंग मिलने के बाद जल सेतु लिंक परियोजना का काम तेजी से रफ्तार पकड़ेगा।

17 जिलों को मिलेगा भरपूर पानी

रामजल सेतु लिंक परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों में सिंचाई और पेयजल के लिए भरपूर पानी मिलेगा। इनमें जयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक जिले शामिल है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Pachpadra Refinery: मई के चौथे सप्ताह में डीजल व LPG और जून में पेट्रोल का उत्पादन शुरू हो सकता है
जयपुर
Pachpadra Refinery

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 May 2026 11:10 am

Published on:

14 May 2026 09:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Ramjal Setu Link Project: केंद्र से राजस्थान को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, 17 जिलों की बदल जाएगी तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के 60 युवाओं से जासूसी करवा रहा PAK आतंकवादी, ATS की एक साथ 20 जिलों में छापेमारी

Rajasthan ATS Raid
जयपुर

आईना: भय बिनु होई न प्रीत

NEET 2026 Paper Leak
ओपिनियन

Rajasthan: दौसा के पत्थर और चूरू की लकड़ी को मिलेगी वैश्विक पहचान, इन 5 जिलों में विकसित होंगी आधुनिक सुविधाएं

One District One Product
जयपुर

NEET Paper Leak पर बड़ा खुलासा: दिवाली पर ही तय हो गया था पेपर लीक का ‘खेल’! मेडिकल छात्राएं भी CBI के रडार पर

NEET UG 2026 Paper Info on Diwali
जयपुर

NEET Exam Paper Leak Update : सीबीआई को चारों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड मिली, इस खेल की पढ़ें पूरी स्टोरी

NEET Paper Leak update CBI gets transit remand all four accused read full story Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.