Ramjal Setu Link Project: केंद्र से राजस्थान को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, 17 जिलों की बदल जाएगी तस्वीर

राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम तीन चरणों में पूरा होगा। प्रोजेक्ट के पहले चरण में 17 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। नवनेरा बैराज व ईसरदा बांध का निर्माण पूरा हो गया है। चंबल नदी पर चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण करवाया जा रहा है। पहले फेज में 10 हजार करोड़ के वर्क ऑर्डर पूर्व सरकार के समय दिए गए थे। दूसरे फेज में 16 हजार करोड़ का बजट रखा गया है। केंद्र से फंडिंग मिलने के बाद जल सेतु लिंक परियोजना का काम तेजी से रफ्तार पकड़ेगा।