Rajasthan Airport Projects: जोधपुर में नया टर्मिनल तैयार, उदयपुर और बूंदी-कोटा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ने भी पकड़ी रफ्तार

इसी तरह उदयपुर एयरपोर्ट पर नया इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल भवन बनाने स्वीकृति जून, 2023 में मिली थी और नवंबर, 2023 में कार्य शुरू हुआ था। इसे उस समय मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था। बाद में संशोधित लक्ष्य सितंबर 2026 तय किया गया है। इसकी लागत 887 करोड़ रुपए आंकी गई है और अब तक 538 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और 72 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।