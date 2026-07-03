3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Airport Projects: जोधपुर में नया टर्मिनल तैयार, उदयपुर और बूंदी-कोटा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ने भी पकड़ी रफ्तार

Rajasthan Airport Development: राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी अब नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। प्रदेश में एक साथ तीन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अलग-अलग पड़ाव पर पहुंच चुके हैं।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jul 03, 2026

Rajasthan Airport Projects

राजस्थान एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स। Photo: AI

जयपुर। राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी अब नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। प्रदेश में एक साथ तीन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अलग-अलग पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। जोधपुर में नया अत्याधुनिक टर्मिनल यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है और 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर सकते हैं। इसकी तैयारियां चल रही हैं।

वहीं उदयपुर एयरपोर्ट का नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन बनाने का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जबकि 1,507 करोड़ रुपए की लागत वाला बूंदी-कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी तेजी से आकार लेने लगा है। इन तीनों परियोजनाओं के पूरा होने से राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी, साथ ही पर्यटन, उद्योग, निवेश और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

नवंबर 2027 तक तैयार होगा कोटा एयरपोर्ट

बूंदी-कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की फाइनल स्वीकृति अगस्त, 2025 में मिली थी और अक्टूबर, 2025 में कार्य शुरू हो गया। उस समय इसका कार्य अक्टूबर, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, अब इसका संशोधित लक्ष्य नवंबर, 2027 है। इसकी लागत 1,507 करोड़ आंकी गई है। अब तक 46.66 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं और 13.10 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

इस साल के अंत तक पूरा होगा उदयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल का काम

इसी तरह उदयपुर एयरपोर्ट पर नया इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल भवन बनाने स्वीकृति जून, 2023 में मिली थी और नवंबर, 2023 में कार्य शुरू हुआ था। इसे उस समय मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था। बाद में संशोधित लक्ष्य सितंबर 2026 तय किया गया है। इसकी लागत 887 करोड़ रुपए आंकी गई है और अब तक 538 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और 72 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

देशभर में चल रही 27 परियोजनाएं

देशभर में 27 नागरिक उड्डयन एवं एयरपोर्ट अवसंरचना परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इनकी लागत स्वीकृति के समय 21,601 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जो बढ़कर 22,815 करोड़ रुपए हो गई हैं। इनमें राजस्थान की तीन परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से जाेधपुर में नवीन टर्मिनल की परियोजना पूरी हो गई है। यह कार्य जून 2022 में स्वीकृत हुआ था और इसके लिए 480 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे।

जगन गुर्जर मर्डर केस: पुलिस ने निकलवाए CCTV फुटेज, जिम्मेदारों पर गाज गिरना तय; विष्णु की गिरफ्तारी से खुलेंगे बड़े राज

ये भी पढ़ें
Jagan Gurjar Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jul 2026 11:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Airport Projects: जोधपुर में नया टर्मिनल तैयार, उदयपुर और बूंदी-कोटा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ने भी पकड़ी रफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Delhi-Mumbai Expressway : दौसा में 8 लोगों की मौत के बाद ‘एक्शन’, राजस्थान सरकार के 10 बड़े फैसले- CS की ‘लास्ट वार्निंग’    

Delhi Mumbai Expressway Dausa Accident Meeting CS V Srinivas Action Plan
जयपुर

जयपुर में बेटी की हत्या करने वाली मां को उम्रकैद, मुंह-नाक दबाकर ली थी जान; पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी अहम सबूत

Jail
जयपुर

Rajasthan News : कोटा ACB की जयपुर में ‘सर्जिकल स्ट्राइक’! ट्रैप में धरे गए ‘घूसखोर’ रजिस्ट्रार और ‘दलाल’ कर्मचारी   

Jaipur Marriage Registrar Arrested Kota ACB Trap 12500 Bribe Case Updates
जयपुर

Rajasthan ACB Trap : ‘घूसखोर’ पटवारी फरार, 1 लाख कैश लेते ‘दलाल’ फंसा, जयपुर में बड़ी कार्रवाई

Jaipur Chomu Patwari Broker Arrested 1 Lakh Bribe Case Updates
जयपुर

Jaipur News : आमेर महल में मिला एक लाख रुपए की गड्डियों से भरा बैग, ‘शीश महल’ के पास मची खलबली 

Jaipur Amer Fort Home Guard Returns Bag Containing Over 1 Lakh to Odisha Tourist
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.