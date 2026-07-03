Rajasthan: बिना फिटनेस वाले वाहन पोर्टल पर जाएंगे ELV सूची में, लिस्ट से हटाने के लिए करना होगा सत्यापन, गाइडलाइन जारी

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन स्वामी अपने वाहन को ईएलवी श्रेणी से हटवाना चाहता है, तो उसे संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन मिलने पर जिला परिवहन अधिकारी पोर्टल पर वाहन के ईएलवी नहीं होने के कारण दर्ज करेंगे। यदि वाहन की फिटनेस पूर्व में निरस्त की गई थी तो निरस्तीकरण आदेश की प्रति संलग्न करनी होगी। वहीं यदि वाहन फिटनेस परीक्षण में अनफिट घोषित हुआ था, तो सभी कमियां दूर करने के प्रमाण और नई फिटनेस जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा और केवल संतुष्टि के बाद ही आगे की प्रक्रिया को मंजूरी दी जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार की जाएगी जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे।