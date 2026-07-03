हिंसा की गिरफ्त में बचपन: हाथों में किताबें नहीं, जेहन में खंजर; डरा रहे हैं NCRB के आंकड़ें

साल 2024 में किशोरों के खिलाफ 34,878 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2023 में यह संख्या 31,365 थी।

पकड़े गए किशोर: इन मामलों में कुल 42,633 किशोरों को पकड़ा गया, जिनमें से 34,648 मामले आइपीसी और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज थे।

उम्र का गणित: पकड़े गए किशोरों में सबसे बड़ी संख्या 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग (77.7%) के बच्चों की है, जिनकी संख्या 33,129 रही।

पारिवारिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि

रहने की स्थिति: चौंकाने वाला तथ्य यह है कि पकड़े गए किशोरों में से 36,905 बच्चे अपने माता-पिता के साथ रह रहे थे। वहीं 3,516 अभिभावकों के साथ और 2,216 बेघर थे।

शिक्षा का स्तर: अपराधियों में 2,857 निरक्षर, 8,989 प्राथमिक शिक्षित, 21,068 मैट्रिक तक और 8,301 उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षित थे।