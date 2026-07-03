Jagdeep Dhankar : पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर के अस्पताल में भर्ती, जानें क्या है वजह और हेल्थ अपडेट?

जगदीप धनखड़ का हालिया राजनीतिक सफर भी काफी चर्चा में रहा है। उन्होंने 21 July 2025 को अपना कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले अचानक देश के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। उस समय उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने खराब स्वास्थ्य और डॉक्टरों की सख्त सलाह को ही इस बड़े फैसले का मुख्य कारण बताया था।