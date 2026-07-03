संपादकीय: मनौवैज्ञानिक परीक्षण के बाद हो डे-केयर सेंटर में नियुक्ति

बेंगलूरु में एक आइटी कंपनी के परिसर में डे-केयर सेंटर में बच्चों के रोने पर उन्हें चुप कराने के लिए वहां कार्मिकों ने जो तरीके अपनाए वह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा। बच्चों को वॉशिंग मशीन के अंदर बैठाने, बाथरूम में बंद कर टॉयलेट के जेट स्प्रे से उनके मुंह में पानी डालने जैसी कू्ररता सामने आ ही नहीं पाती यदि सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल नहीं होते।



हैरत की बात ये है कि दो से तीन साल तक के बच्चों से यह अमानवीय व्यवहार महिला कार्मिकों ने किया जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे डे-केयर सेंटर में बच्चों का मातृत्व भाव से देखरेख करेंगी। यह सही है कि महिला शिक्षा के प्रसार से सरकारी व कॉर्पोरेट क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के अवसर पहले से कहीं ज्यादा मिलने लगे हैं। आज के दौर में जब माता-पिता दोनों ही कामकाजी हैं और संयुक्त परिवार प्रणाली पीछे छूटती जा रही है, बच्चों को डे-केयर सेंटर में रखना मजबूरी हो गई है। इसीलिए सरकारी स्तर पर भी दफ्तरों में बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर बनाने के कानूनी प्रावधान किए गए हैं। माताएं जब काम पर हों तो अपने छोटे बच्चों की देखभाल को लेकर वे निश्चिंत रह सकें, इसके लिए भी इस तरह के क्रेच की उपयोगिता बढ़ गई है। लेकिन नियमों की बाध्यता के कारण कार्यस्थल पर डे-केयर सेंटर बना देना ही काफी नहीं, इनमें कार्मिकों की नियुक्ति भी कड़े परीक्षणों के बाद करना जरूरी हो गया है।

