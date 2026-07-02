2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Jaisalmer: पोकरण : रेत पर हरियाली की नई पटकथा, 40 हजार पौधों से बदलाव की शुरुआत

रेगिस्तान को हरियाली की नई पहचान देने के लिए वन विभाग ने मानसून से पहले व्यापक पौधारोपण अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। नर्सरी में तैयार किए गए 40 हजार पौधों का वितरण शुरू हो गया है, जिन्हें रियायती दर पर आमजन को उपलब्ध कराया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य पोकरण क्षेत्र के गांवों, ढाणियों और धोरों में हरित आवरण बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से मजबूत करना है।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jul 02, 2026

jaisalmer pokaran news photo

पोकरण. नर्सरी में तैयार किए गए पौधे। पत्रिका

पोकरण. दूर तक फैले रेगिस्तान को हरियाली में बदलने की इबारत लिखने की कवायद तेज होती जा रही है। वन विभाग की ओर से मानसून की दस्तक से पूर्व नर्सरी में 40 हजार पौधे तैयार किए गए है। जिनका वितरण भी शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जैसलमेर जिले का पोकरण क्षेत्र सुदूर गांवों व ढाणियों में फैला हुआ है। दूर तक रेगिस्तान के धोरे है। परमाणु नगरी पोकरण क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के उद्देश्य से वन विभाग की ओर से इस बार नर्सरी में विशेष तैयारियां कर पौधे तैयार किए गए है। कांटे व छायादार पौधों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर रियायती दर पर वितरित किया जा रहा है, ताकि आमजन पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सके और पूरा क्षेत्र नई इबारत लिख सके।

40 हजार पौधे किए तैयार, जलवायु पर भी फोकस

क्षेत्र के हरित आवरण को बढ़ाने और लगातार बढ़ते तापमान पर लगाम लगाने को लेकर तैयारियां की गई है। वन विभाग की ओर से 7 हजार कांटेदार और 33 हजार छायादार पौधे तैयार किए गए है। इस बार पौधों के चयन में विशेष वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाया गया है। नर्सरी में ऐसी प्रजातियां तैयार की गई है, जो पोकरण की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, भीषण गर्मी व कम पानी में भी पनप सके।

ये पौधे किए तैयार

वन विभाग की पोकरण नर्सरी में 7 हजार कांटेदार पौधे तैयार है। जिनमें देशी बैर के 3 हजार व देशी खेजड़ी के 4 हजार पौधे है। इसी प्रकार छायादार प्रजाति में बरगद के 500, चुरेल के 1 हजार, गुलमोहर के 2 हजार, गुंडी के 4 हजार, मीठा जाल के 2 हजार, करंज के 1 हजार, नीम के 10 हजार, नींबू के 500, पीपल के 500, रोहिड़ा के 3 हजार, सहजन के 1 हजार, शीशम के 5 हजार, सीरस के 500, गूगल के 500, तुलसी के 500, बोगन वेल के 300 व गुलाब के 200 पौधे शामिल है।

सरकारी विभागों के साथ आमजन को भी रियायत

पोकरण नर्सरी में पौधे वितरण के लिए रियायती दर निर्धारित की गई है। कांटेदार प्रजाति के पौधे 5 रुपए में उपलब्ध करवाए जा रहे है। छायादार एवं चौड़ी पत्ती वाले पौधों में 1 वर्ष तक के 2 फीट के पौधे 6 रुपए, 2 से 3 फीट के पौधे 10 रुपए, 2 वर्ष तक के 3 से 5 फीट के पौधे 15 रुपए, 5 से 8 फीट के पौधे 25 रुपए और 2 वर्ष तक के 8 से अधिक व 10 फीट तक के पौधे 50 रुपए एवं 10 फीट से अधिक ऊंचाई के पौधे 75 रुपए में उपलब्ध करवाए जा रहे है। यह दर आमजन के लिए है। जबकि सरकारी विभागों को 50 प्रतिशत छूट के साथ पौधे दिए जाएंगे।

अनावश्यक नहीं लें पौधे

नर्सरी में कड़ी मेहनत के साथ पौधे तैयार किए गए है। रियायती दर पर पौधे उपलब्ध करवा रहे है, ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके और आमजन भी प्रेरित हो सके। इसलिए जिनके पास पौधों के लिए पानी, सुरक्षा की व्यवस्था है और जितने पौधों का संधारण किया जा सकता है, उतने ही पौधे ले जावें। जिससे पौधों का सदुपयोग हो और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में गति मिल सके।

- दीपक दवे, क्षेत्रीय वन अधिकारी वन विभाग, पोकरण

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 08:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer: पोकरण : रेत पर हरियाली की नई पटकथा, 40 हजार पौधों से बदलाव की शुरुआत

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaisalmer: आवारा श्वानों की स्वच्छंदता पर लगाम की कवायद, पालतू श्वानों का पंजीकरण अब भी अधूरा

jaisalmer dogs photo
जैसलमेर

Jaisalmer: स्वर्णनगरी को मिलेगी नई पहचान…1.27 करोड़ की लागत से बनेगा जैसलदेव स्मारक

jaisalmer fort
जैसलमेर

Jaisalmer: एटीवीएम मशीनों से रेल टिकट आसान, कतारें घटीं… यात्रियों का समय अब बचा

jaisalmer railway
जैसलमेर

Jaisalmer: 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला पीला पंजा, 300 पक्के कब्जे ध्वस्त

jaisamler news photo
जैसलमेर

Jaisalmer: किताबों के साथ सुरक्षा का पाठ, स्कूलों में सिखाए जाएंगे जीवनरक्षक गुर

ai photo
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.