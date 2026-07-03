Jaisalmer: मानसून अलर्ट मोड: बाढ़ जोखिम घटाने संसाधन अपडेट रखने में जुटा प्रशासन

जैसलमेर. मानसून की सक्रियता से पहले जैसलमेर में आपदा प्रबंधन का फोकस अब राहत कार्यों से अधिक पूर्व तैयारी पर है। जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने सभी विभागों को संसाधन अपडेट रखने, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र मजबूत करने और संभावित बाढ़ व जल-भराव वाले क्षेत्रों में अग्रिम तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। लक्ष्य साफ है—आपदा आने से पहले राहत तंत्र पूरी तरह सक्रिय रहे।

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