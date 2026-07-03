जैसलमेर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पीहर पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

पीहर पक्ष का कहना है कि ससुराल पक्ष को कई बार समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रताड़ना बंद नहीं हुई। इसी प्रताड़ना के कारण उनकी पुत्री की जान चली गई। पुलिस ने लिखित रिपोर्ट के आधार पर दहेज हत्या सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पोकरण वृत्ताधिकारी बुद्धाराम विश्नोई कर रहे हैं। जांच के बाद तथ्य सामने आने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।