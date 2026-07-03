Jaisalmer: कैमरों संग खिसकता कारोबार, लोकेशन रेस में पिछड़ा जैसलमेर… 40 करोड़ की फिल्म इकोनॉमी को झटका

जैसलमेर. कभी रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर कैमरों की चमक लगातार दिखाई देती थी। सोनार किला, सम के धोरे, गड़ीसर, कुलधरा और ऐतिहासिक हवेलियां बड़े पर्दे की पहचान बन चुकी थीं। बॉलीवुड से लेकर विदेशी प्रोडक्शन हाउस तक जैसलमेर को अपनी फिल्मों का अहम किरदार मानते थे। अब तस्वीर बदल चुकी है। पिछले कई अरसे से किसी बड़े हिंदी या अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट की शूटिंग यहां नहीं हुई। फिल्म उद्योग में आए बदलाव बताते हैं कि अब केवल खूबसूरत लोकेशन पर्याप्त नहीं है। फिल्मकार ऐसी जगह तलाश रहे हैं, जहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ आधुनिक स्टूडियो, तकनीकी ढांचा, तेज अनुमति प्रणाली और कम लागत वाला शूटिंग इकोसिस्टम भी उपलब्ध हो। यही कारण है कि जैसलमेर जैसी विश्वस्तरीय प्राकृतिक लोकेशन भी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ती दिखाई दे रही है। फिल्म पर्यटन से जुड़े जानकारों के अनुमान के अनुसार बड़े प्रोजेक्ट नहीं आने से जैसलमेर की करीब 40 करोड़ रुपए सालाना की फिल्म इकोनॉमी प्रभावित हुई है। इसका असर होटल, रिसॉर्ट, परिवहन, ऊंट सफारी, स्थानीय कलाकार, तकनीकी कर्मियों, हस्तशिल्प कारोबार और पर्यटन आधारित सेवाओं पर साफ दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक बड़ी फिल्म की शूटिंग स्थानीय बाजार में करोड़ों रुपए का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारोबार पैदा करती है।