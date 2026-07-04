Jaisalmer: रिफाइनरी लोकार्पण संग रोजगार उत्सव, 476 युवाओं को मिली सरकारी नियुक्तियां

राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र नायक ने कहा कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान की आर्थिक प्रगति की मजबूत आधारशिला है।इससे ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, निवेश बढ़ेगा, उद्योगों का विस्तार होगा तथा हजारों प्रत्यक्ष और लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा सहित पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव को युवाओं के सपनों को साकार करने वाला अभियान बताते हुए नवचयनित कार्मिकों से पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ अपने दायित्व निभाने का आह्वान किया।