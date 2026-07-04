Jaisalmer: तेज हवाओं और बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त, विद्युत पोल व पेड़ हुए धराशायी

शाम करीब साढ़े छह बजे तेज बारिश भी शुरू हो गई। तेज हवाओं के चलते दुकानों के बाहर लगाए गए पर्दे उड़ गए, जबकि कई स्थानों पर बिजली के खंभे गिरने की घटनाएं सामने आईं। लगातार बारिश से बाजारों और निचले इलाकों में जल-भराव की स्थिति बन गई। तूफान की चपेट में आने से रामदेवरा रेलवे स्टेशन से रुणीचा कुआं जाने वाले मार्ग पर पेड़ गिरने से आवागमन प्रभावित हुआ। रेलवे स्टेशन के पास रामचंद्र छंगानी के मकान के बाहर लगा विद्युत पोल भी सड़क पर गिर गया। विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने से देर शाम तक पूरे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी और कस्बा अंधेरे में डूबा रहा। तेज हवाओं के कारण कई मकानों की छतों पर रखा घरेलू सामान हवा में उड़कर दूर-दूर तक बिखर गया। कई स्थानों पर टीनशेड भी उड़ गए। अचानक आए तूफान से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और सामान्य जनजीवन लंबे समय तक प्रभावित रहा। तूफान के बाद स्थानीय प्रशासन और जोधपुर डिस्कॉम ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए खुले स्थानों पर अनावश्यक नहीं जाने तथा क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों और पोलों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।