Jaisalmer: आज का सवाल – जैसलमेर में पर्यटन सीजन की शुरुआत से पहले प्रशासन को किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए?

जैसलमेर. ग्राम पंचायत जनसुनवाई में ग्रामीणों ने अतिक्रमण के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी एनएच पर 100 गुणा 100 मीटर के भवन, पटवार घर, अराई क्वाटर और बस स्टैंड पर अवैध कब्जा किया गया है। इसके अतिरिक्त, 1996 में निर्मित दुकानें, दोहली पेड पर 300 गुणा 300 मीटर की पट्टाशुदा जमीन और सीआइडी ऑफिस पर भी अतिक्रमण किया गया है। ग्रामीणों ने फुलासर तालाब पर भी अतिक्रमण का उल्लेख किया, जिससे इलाके में जल संकट गहरा गया है। ग्रामीणों ने जनसुनवाई प्रभारी से सभी अतिक्रमण हटाने की मांग की है। इस स्थिति को लेकर ग्रामीणों में रोष है।