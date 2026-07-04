JDA Action: जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में जेडीए की कार्रवाई, 22 बीघा सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण

इससे पहले सांगानेर क्षेत्र में पुलिस और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की संयुक्त टीम ने हिस्ट्रीशीटर दंपती श्योराज सांसी और गुड्डी सांसी की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। डीसीपी (पूर्व) रंजिता शर्मा ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर अपराधियों, माफियाओं और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान में कृष्णा विहार, सांगानेर निवासी हिस्ट्रीशीटर दंपती को चिह्नित किया गया। जांच में सामने आया कि दंपती ने सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्के और कच्चे निर्माण कर रखे थे। मकान के सामने टीनशेड लगाकर आम रास्ते पर भी कब्जा कर लिया गया था। इससे गली में रहने वाले लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी।