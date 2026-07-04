4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

JDA Action: जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में जेडीए की कार्रवाई, 22 बीघा सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में 22 बीघा सरकारी भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई की। मौके पर बने पांच पक्के मकानों और चारदीवारियों को ध्वस्त कर दिया गया।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Jul 04, 2026

JDA Action in Jaipur

कार्रवाई करती टीम। फोटो- पत्रिका

जयपुर। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में जेडीए ने सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। यहां सांवरिया धाम नाम से करीब 22 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर कॉलोनी बसाने की तैयारी की गई थी। कार्रवाई के दौरान जेडीए की टीम ने मौके पर बने पांच पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा करीब डेढ़ दर्जन भूखंडों पर बनाई गई चारदीवारियों को भी तोड़ दिया गया।

यह वीडियो भी देखें

कॉलोनी की चारों तरफ बनाई गई चारदीवारी को भी हटाया गया। जेडीए अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में की गई। पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद ली गई। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया

इससे पहले सांगानेर क्षेत्र में पुलिस और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की संयुक्त टीम ने हिस्ट्रीशीटर दंपती श्योराज सांसी और गुड्डी सांसी की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। डीसीपी (पूर्व) रंजिता शर्मा ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर अपराधियों, माफियाओं और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान में कृष्णा विहार, सांगानेर निवासी हिस्ट्रीशीटर दंपती को चिह्नित किया गया। जांच में सामने आया कि दंपती ने सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्के और कच्चे निर्माण कर रखे थे। मकान के सामने टीनशेड लगाकर आम रास्ते पर भी कब्जा कर लिया गया था। इससे गली में रहने वाले लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी।

पहले भी की थी बड़ी कार्रवाई

बता दें कि अप्रेल महीने में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कालवाड़ रोड स्थित एक अवैध कॉलोनी को पूरी तरह जमींदोज कर दिया था। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बताया कि ग्राम कालवाड़ में मंडा भोपावास रोड पर करीब 6 बीघा कृषि भूमि पर बिना किसी अनुमति के 'गणपति विहार' नाम से एक नई कॉलोनी बसाई जा रही थी। भूमाफियाओं ने यहां मिट्टी-ग्रेवल की सड़कें बिछा दी थीं और भूखंडों का सीमांकन करने के लिए बाउंड्रीवाल खड़ी कर ली थी। जेडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से सड़कों को उखाड़ दिया और सभी बाउंड्रीवाल को ध्वस्त कर दिया था।

Jaipur: ​​​​​3 लाख की रिश्वत में गिरफ्तारी के बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला, पूर्व संयुक्त आयुक्त पर ACB की FIR

ये भी पढ़ें
Rajasthan ACB

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jul 2026 05:45 pm

Published on:

04 Jul 2026 05:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / JDA Action: जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में जेडीए की कार्रवाई, 22 बीघा सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pachpadra Refinery : प्रधानमंत्री दौरे के बीच जारी रहा ‘क्रेडिट वॉर’, गरमाया रहा BJP V/S कांग्रेस

PM Modi Rajasthan Visit Politics ignites Congress BJP Ashok Gehlot Post on Pachpadra Refinery Sonia Gandhi Launch
जयपुर

Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध छलकने से सिर्फ 1.87 मीटर दूर, 17 दिन की सप्लाई जितना आया पानी

Rajasthan Dam Update
जयपुर

शरीर ही ब्रह्माण्ड: दाहक होता स्त्रैण संकल्प

Sharir Hi Brahmand Article
ओपिनियन

PM Modi Rajasthan Visit: प्रधानमंत्री के लैंड करने से ऐन पहले सियासी घमासान, अशोक गहलोत के ‘बयानी हमलों’ से गरमाया पारा

PM Modi Rajasthan Visit Ashok Gehlot vs CM Bhajanlal Over Pachpadra Refinery History
जयपुर

Rajasthan: सरकारी कर्मचारियों को राहत, अब 10 जुलाई तक तबादले, सरकार ने छूट 5 दिन और बढ़ाई

Transfer Ban Relaxation,Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.