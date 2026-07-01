Jodhpur: तांत्रिक ने कहा- पत्नी पर डायन का साया है, पूरे परिवार को खत्म कर देगी; अंधविश्वास ने ले ली 4 लोगों की जान

बीठू गांव का गेनाराम सामान्य किसान परिवार से था। उसके पिता जोधाराम कई वर्षों से लकवे से पीड़ित हैं, जबकि भाई राजू दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर है। ऐसे में परिवार के भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी गेनाराम के कंधों पर थी। रोजी-रोटी की तलाश में वह परिवार सहित फतेहगढ़-देचू क्षेत्र में खेती का काम करने चला गया। कई साल से वह खेती कर अपना परिवार चला रहा था।