राजस्थान के किसानों को बड़ी सौगात! किसान सम्मान निधि 12 हजार रुपए तक मिलने के संकेत

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों के कल्याणकारी उपायों पर जोर देते हुए कहा कि राजस्थान में सालाना किसान सम्मान निधि सहायता को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया गया है, और भविष्य में इसे 12,000 रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि किसानों को दिन में बिजली की सप्लाई, बिजली पर सब्सिडी, 'राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड लोन योजना' के तहत 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा मिल रहा है।