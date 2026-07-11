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राजस्थान के किसानों को बड़ी सौगात! किसान सम्मान निधि 12 हजार रुपए तक मिलने के संकेत

Ajmer Development Projects: राजस्थान में किसानों को सम्मान निधि के रूप में बढ़ी हुई राशि मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को अजमेर जिले के केकड़ी में 800 करोड़ रुपए के विकास पैकेज का एलान करते हुए इसके संकेत दिए हैं।
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अजमेर

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Anand Prakash Yadav

Jul 11, 2026

Ajmer Development Projects announcement

अजमेर में 800 करोड़ के विकास पैकेज का एलान, photo- cm x handle

Ajmer Development Projects: राजस्थान में किसानों को सम्मान निधि के रूप में बढ़ी हुई राशि मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को अजमेर जिले के केकड़ी में 800 करोड़ रुपए के विकास पैकेज का एलान करते हुए इसके संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अजमेर जिले के केकड़ी में लगभग 880 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

उन्होंने कहा कि राज्य की डबल-इंजन सरकार पूरे राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को तेज़ कर रही है और जन-सुविधाओं में सुधार कर रही है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अहम क्षेत्रों के लिए एक रोडमैप तैयार किया है और इसके नतीजे अब धरातल पर दिखाई दे रहे हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विकास

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नसीराबाद-सरवर-केकड़ी-देवली फेज-1 फोर-लेनिंग प्रोजेक्ट, केकड़ी इलाके में कई MDR और ग्रामीण सड़कों को मजबूत और चौड़ा करने के प्रोजेक्ट, केकड़ी नगर पालिका में सीमेंट-कंक्रीट की सड़कों और सरकारी स्कूलों में क्लासरूम बनाने के काम की आधारशिला रखी।

उन्होंने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए सरकारी इंटीग्रेटेड कॉलेज की बिल्डिंग का उद्घाटन किया, साथ ही केकड़ी, सरवर, नसीराबाद, सावर और देवली के बीच सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और केकड़ी इलाके में पुलिया और सड़क विकास के कामों की शुरुआत की।

किसान सम्मा​न निधि में बढ़ोतरी

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों के कल्याणकारी उपायों पर जोर देते हुए कहा कि राजस्थान में सालाना किसान सम्मान निधि सहायता को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया गया है, और भविष्य में इसे 12,000 रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि किसानों को दिन में बिजली की सप्लाई, बिजली पर सब्सिडी, 'राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड लोन योजना' के तहत 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा मिल रहा है।

इस योजना के तहत 22 लाख से ज्यादा बीमा पॉलिसी जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि 'लखपति दीदी' बनाने की पहल से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है।

पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का विकसित भारत का विजन विश्व-स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। राजस्थान सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, जल परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण में लगातार निवेश के जरिए इस लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए उन्होने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में राजस्थान में 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से लगभग 49,000 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है, जबकि 18,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को अपग्रेड भी किया गया है।

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Updated on:

11 Jul 2026 09:09 pm

Published on:

11 Jul 2026 09:05 pm

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