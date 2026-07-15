Ajmer Crime: किराए के मकान में चल रहा था ऑनलाइन ठगी का गिरोह, पुलिस ने दी दबिश, 3 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Cyber Crime: बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के चलाए जा रहे अभियान में अजमेर के रामगंज थाना पुलिस, साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गेमिंग ऐप से लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन समेत अन्य सामान बरामद किया। पड़ताल में सामने आया कि आरोपी गिरोह के सरगना से लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेकर कई साइट के जरिए लोगों को झांसे में लेकर ठगी का शिकार बना रहे थे। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया रविवार रात गश्त के दौरान रामगंज थानाप्रभारी उपनिरीक्षक अनिल गुजराल को मुखबिर से सूचना मिली कि न्यू चन्द्रनगर स्थित विनायक पथ पर किराए के मकान में गेमिंग के नाम पर गतिविधि संचालित की जा रही हैं।