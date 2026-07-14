Ajmer Central Jail: बिना अनुमति जेलर और प्रहरी 2 महिला बंदियों को ले गईं साथ, मुख्यालय ने दोनों को जयपुर तलब किया

Rajasthan News: अजमेर के सेंट्रल जेल स्थित महिला सुधार गृह में सुरक्षा व्यवस्था और जेल नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला जेलर, महिला प्रहरी के साथ दो महिला बंदियों को बिना रजिस्टर में इन्द्राज किए जेल परिसर से बाहर ले गईं। ड्यूटी पर तैनात महिला प्रहरी की सूचना पर जेल अधीक्षक ने हाजिरी कराई तो 108 के बजाय केवल 106 बंदी मौजूद मिलीं। बाद में महिला जेलर दोनों बंदियों को लेकर लौट आईं, लेकिन तब तक मामला जेल मुख्यालय तक पहुंच चुका था।