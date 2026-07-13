राजस्थान: छोटे शहरों के युवा नौकरी-पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे, ब्रिटेन-US से घटा मोह, इन देशों के लिए बढ़ा क्रेज

अजमेर। नौकरी और पढ़ाई के लिए युवाओं के कदम विदेश में बढ़ रहे हैं। पांच साल में यह आंकड़ा 28 प्रतिशत तक पहुंच चुका है । खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन, यूएई पढ़ाई व रोजगार के लिए पसंदीदा बन चुके हैं । 2015-16 तक पढ़ाई, कॅरिअर और नौकरी के लिए विदेश जाने वाले युवाओं की संख्या 10 से 12 प्रतिशत तक सीमित थी । महज दस साल में तस्वीर काफी बदल चुकी है । अब यह आंकड़ा बढ़कर 28 प्रतिशत तक पहुंच गया है। ज्यादातर का लक्ष्य विदेश के कॉलेज-यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, ट्रेवल और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा है ।