अजमेर: भारतमाला सड़क परियोजना में 10 बीघा जमीन जाने से परेशान किसान ने की आत्महत्या, प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा

अजमेर: मसूदा उपखंड क्षेत्र के ग्राम नयागांव-देवपुरा में भारतमाला सड़क परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के बीच एक किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया है। परिजन ने पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि पुश्तैनी कृषि भूमि अधिग्रहण की जद में आने से किसान लंबे समय से मानसिक तनाव में था। परिजन और ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, निष्पक्ष जांच तथा प्रभावित किसानों के हितों की सुरक्षा की मांग उठाई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।