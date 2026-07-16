Rajasthan: रिटायर्ड प्रिंसिपल और उनकी पत्नी की सड़क हादसे में मौत, रीढ़ की हड्डी की थेरेपी करवाकर गांव जा रहे थे दोनों

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान भूडोल निवासी सेवानिवृत्त प्रिंसिपल प्रभुलाल रेदास (64) और उनकी पत्नी मैनादेवी (60) के रूप में की गई। प्रभुलाल बुधवार शाम पत्नी के साथ ससुराल पुष्कर के खोरी से बाइक पर अपने अजमेर जिले में गांव भूडोल लौट रहे थे। कायड़ विश्राम स्थली के निकट प्रभुलाल ने दाहिनी तरफ मुड़ने के लिए बाइक को सड़क पर अचानक रोककर मोड़ दी। जिससे पीछे से तेज रफ्तार में आता ट्रेलर उन्हें कुचलते हुए निकल गया। हादसे में हेलमेट पहने प्रभुलाल का सिर हेलमेट सहित धड़ से अलग होकर पत्नी मैनादेवी के बगल में पड़ा रहा। जबकि धड़ ट्रेलर के टायर के साथ 50 फीट दूर तक घिसटता चला गया। मैनादेवी की कमर के नीचे के हिस्से के ऊपर से भी ट्रेलर का टायर गुजर गया। हादसे की भयावहता ऐसी थी कि सड़क पर मांस के लोथड़े चिपक गए।